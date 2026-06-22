PP y Vox reaccionan a la condena de Ábalos por el Tribunal Supremo y exigen dimisión de Sánchez

Madrid, 22 de junio de 2026. Los partidos políticos de la oposición, así como los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, no han tardado en reaccionar a la noticia que se conocía en la mañana de este lunes. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia; en una decisión adoptada por unanimidad. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que se marche y convoque elecciones ya que, según ha apuntado, la condena al 'exnúmero dos' del presidente es una condena al Gobierno. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / PP / VOX / Sumar / Tribunal Supremo)