PPCV resalta que "a Rufián nunca se le ha expulsado de la comisión de la dana"

Valencia, 21 de abril de 2026. El síndic del PPCV, Nando Pastor, resaltaba que "por diez veces más de lo que César Sánchez pudo hacer, a Rufián nunca se le ha expulsado de la comisión, ni a ningún hooligan del PSOE", haciendo referencia a la expulsión por parte de la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, al diputado del PP, César Sánchez, de la comisión de la dana en el Congreso. Pastor ha defendido al diputado del PP que quería aclarar el asunto "teniendo delante" al jefe de la AEMET, José Ángel Núñez, que el síndic criticaba: "Falló más que una escopeta de feria en las predicciones meteorológicas del 29 de octubre".