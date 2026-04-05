Pradales afirma que la cesión del 'Guernica' a Euskadi sería "una buena forma de avanzar

Bilbao, 5 de abril de 2026. El lehendakari Imanol Pradales ha afirmado que la cesión de el 'Guernica' de Picasso a Euskadi de forma temporal podría ser "una buena forma de avanzar en reparación". Según ha recordado, el Gobierno Vasco ha pedido que el Estado ceda temporalmente el 'Guernica' de Picasso a Euskadi al considerar que "sería una buena forma de avanzar en la reparación al Pueblo vasco, a la memoria democrática", además de "un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias". Sin embargo, ha criticado que "le ha faltado tiempo a la 'derechona' española y a todos sus altavoces mediáticos para poner el grito en el cielo", llegando a decir que trasladar el 'Guernica' es "cuestión de estado". (Fuente: PNV)