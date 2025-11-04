Pradales califica la dimisión de Mazón de "inevitable" tras recibir protestas "explícitas"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que las protestas contra el hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, registradas la semana pasada durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana, fueron lo "suficientemente explícitas" como para que la decisión de dimitir de Carlos Mazón fuera "absolutamente inevitable". "Cada uno es responsable de sus actos y de sus decisiones políticas. Creo que ocurrió el día del funeral de Estado fue suficientemente explícito como para que la decisión fuera absolutamente inevitable", ha manifestado Pradales. (Fuente: Irekia)