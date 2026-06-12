Pradales destaca que Euskadi ha de "tener capacidad de sacar la cabeza ante gigantes globales"

Vitoria, 12 de junio de 2026. El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que el futuro industrial de Europa se construirá también desde sus regiones y naciones sin estado "y el País Vasco está preparado para jugar su papel", por lo que ha reivindicado su reconocimiento como área de aceleración industrial europea. Asimismo, ha señalado la necesidad de "ser atractivos y tener la capacidad de sacar la cabeza ante gigantes globales" porque "el mundo no espera" y ha apostado por "la innovación y la excelencia industrial" como "mejor garantía de progreso y bienestar".