Pradales ensalza a Garaikoetxea como arquitecto del autogobierno

Vitoria, 5 de mayo de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha ensalzado la figura del ex presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, como "arquitecto del autogobierno" y "artífice del renacer de la identidad y del bienestar vascos". También ha destacado que fue un lehendakari "pragmático", pero también "soñador" que imaginó "una Euskadi libre", y "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que "combatió", y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA". (Fuente: Irekia)