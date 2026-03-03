Pradales pide desclasificar documentos sobre el 3 de marzo

Vitoria, 3 de marzo de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años desde que la Policía Armada reprimiera una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del vitoriano barrio de Zaramaga, matara a cinco trabajadores e hiriera a más de un centenar de personas. Además, ha denunciado que "todos los Gobiernos de la democracia", de un color o de otro, han mantenido estos hechos "debajo de la alfombra", y ha reclamado la desclasificación de la documentación que se mantienen "bajo llave". (Fuente: Irekia)