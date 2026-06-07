Pradales pide no permitir que se use a la Ertzaintza "por quienes no han creído en ella"

Bilbao, 7 de junio de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que la sociedad vasca no permitirá la "instrumentalización y uso político" de la Ertzaintza ni por parte de "quienes no han creído nunca" en ella "ni por quienes la han combatido". Además, se ha dirigido a los ertzainas para advertirles de que "no basta con cumplir órdenes" sino que "es fundamental el autocontrol, criterio propio y sentido de la justicia". Pradales ha presidido este domingo, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial y de homenaje a agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA, junto al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. (Fuente: Irekia)