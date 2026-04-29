Pradales recuerda el "Pacto por una actividad ejemplar" tras la polémica entre PNV y PSE

Vitoria, 29 de abril de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha recordado este miércoles a sus consejeros, en la reunión del Consejo de Gobierno, el "Pacto por una actividad ejemplar" que aprobaron en 2024, después de la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, que los jeltzales calificaron de "indecente".Tal como ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, todos los consejeros del PNV y del PSE-EE han asumido "ceñirse" a este pacto "que tiene hoy más vigencia que nunca" para "prestigiar la acción política" y que tenga "credibilidad. "Es nuestra hoja de ruta", ha asegurado. (Fuente: Irekia)