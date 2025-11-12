Los Premios Big Good reconocen la labor del campo español

Un año más, el campo español es reconocido por su capacidad de innovación en la segunda edición de los Premios Big Good. Una iniciativa de McDonalds que tiene como finalidad impulsar un sector agrario más sostenible, competitivo e igualitario, premiando la Innovación social y medioambiental dentro del marco del Proyecto Big Good.En esta edición se ha contado con la participación de la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ana Rodríguez Castaño.El proyecto RURALTIVITY ha recibido el galardón en la categoría de Innovación social por su programa que promueve el autoempleo y la formación digital de mujeres rurales a través de asesoramiento personalizado, talleres y experiencias de intercambio entre territorios.En la categoría de Innovación medioambiental, el proyecto ganador ha sido Las Albaidas. Una iniciativa de ganadería trashumante que combina tradición e innovación mediante el uso de tecnologías como GPS, drones y blockchain para regenerar suelos, preservar la biodiversidad y garantizar la trazabilidad total en carne y lana certificadas Halal. Con esta nueva edición, McDonald's reafirma su papel como socio del sector agrícola, apostando por un campo que innova, crece y se adapta a los retos del mañana.