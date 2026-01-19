Publicado 19/01/2026 13:47:47 +01:00CET

Los Premios CEU Ángel Herrera celebran su XXIX edición

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha celebrado la XXIX edición de los Premios CEU Ángel Herrera. Unos galardones que reconocen el compromiso y el esfuerzo de personas e instituciones por la mejora de la sociedad y la promoción del bien común. Las Fuerzas Armadas, Puy du Fou, Tomás Paramo, María García de Jaime y Marisa Vázquez, han sido los premiados de esta edición en las diferentes categorías. De la misma manera, la Fundación entregó el premio a dos de sus antiguos alumnos, Juan López-Belmonte y Marta Puyol, que representan los valores infundidos por el CEU en sus respectivos sectores profesionales. También han sido reconocidas destacadas empresas y fundaciones como HP, la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Mamás en Acción en unos galardones que reflejan el buen hacer por conseguir una sociedad mejor.

