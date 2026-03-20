Los Premios Lazarillo reconocen la literatura e ilustración infantil y juvenil

Madrid, 20 de marzo de 2026. Pontevedra ha acogido los Premios Lazarillo, galardones que reconocen la literatura e ilustración infantil y juvenil en las cuatro lenguas de España y que son los más antiguos en este ámbito. El acto, celebrado en el Salón do Libro, ha sido organizado por IBBY España (la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil) con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Pontevedra y la colaboración de McDonald's. El Premio Lazarillo 2025 en la modalidad 'Creación literaria' ha sido otorgado a Marina Montero por su obra 'Sobre cristales rotos', una novela que destaca por la originalidad del tema y su trasfondo emocional. En la modalidad de 'Album ilustrado', el premio ha recaído en Eduardo Flores por su obra 'Superburro y Zorroplás', que destaca por su humor y su ritmo. El acto ha rendido homenaje a la creación literaria orientada a niños y jóvenes y sigue consolidando estos premios como un referente tras más de seis décadas de historia.