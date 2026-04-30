Premios “L’Oréal-Unesco For Women in Science”: 20 años impulsando a las científicas españolas

Madrid, 30 de abril de 2026. Bajo la premisa "El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres, el programa L'Oréal-UNESCO "For Women in Science" ha celebrado el 20 aniversario de sus Premios en España. Un programa que reconoce y apoya el talento científico femenino y que en estos 20 años ha reconocido a casi 100 científicas e invertido más de 1,4 millones de euros. El acto, en el que ha participado la secretaria general de investigación del Ministerio de Ciencia, doña Eva Ortega Paíno y la Comisionada Especial de Competitividad Industrial, doña Nuria Aymerich, otorga 75.000 repartidos en cinco becas para jóvenes investigadoras menores de 40 años. Los proyectos ganadores están centrados en la lucha contra la obesidad, la regeneración cardiovascular mediante bioimpresión 4D, los circuitos neuronales de la ansiedad, las dietas sostenibles y la edición genética de precisión. Durante la mesa redonda "¿Qué necesita la ciencia europea para ser más competitiva?" se ha destacado entre otros temas, que Europa necesita redoblar su apuesta por la ciencia para garantizar su competitividad y que esa excelencia se alcanza cuando se aprovecha todo el talento disponible. Con estos premios, el programa reafirma su compromiso con la ciencia y la importancia de apostar e invertir en visibilizar la excelencia de las científicas en todo el mundo.