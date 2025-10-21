Publicado 21/10/2025 14:07:01 +02:00CET

Se presenta un informe que analiza el impacto de la DANA en Valencia

Con motivo del primer aniversario de la DANA en la Comunidad Valenciana, Zurich Seguros ha presentado el informe PERC (Capacidad de Revisión Postevento), elaborado en colaboración con la Z Zurich Foundation y con el equipo Asertos donde se analiza los efectos de este fenómeno y ofrece recomendaciones para mejorar la resiliencia ante futuras crisis.El objetivo del estudio es identificar los principales factores que contribuyeron al evento y reflexionar sobre sus consecuencias, evaluando los aspectos positivos y las áreas de mejora. Además, el documento plantea avanzar hacia una gestión del riesgo más anticipatoria, con mejoras en coordinación institucional, planificación territorial adaptada al cambio climático y colaboración público-privada para fortalecer la capacidad de respuesta.De esta manera, Zurich promueve una cultura de sostenibilidad activa basándose en tres pilares: la inversión responsable, la prevención y la responsabilidad social corporativa.El informe resalta el papel fundamental que tuvo la ciudadanía durante la emergencia, mediante redes vecinales y comunitarias que actuaron con rapidez y solidaridad.

Vídeos destacados

Lo más leído