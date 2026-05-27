Se presenta una nueva opción terapéutica para dos enfermedades renales raras

Madrid, 27 de mayo de 2026. La compañía biofarmacéutica global, SOBI, dedicada a ofrecer tratamientos innovadores para personas con enfermedades raras, ha anunciado la disponibilidad en España de una nueva opción terapéutica para el tratamiento de dos enfermedades renales poco frecuentes. La glomerulopatía C3 y la glomerulonefritis membranoproliferativa por inmunocomplejos primaria, mediadas por una desregulación en el sistema del complemento, afectan a los glomérulos, encargados de filtrar la sangre en los riñones. Pueden causar un deterioro progresivo de la función renal. Es una nueva opción que puede mejorar la vida de las personas que conviven en España con ambas enfermedades. Desde este mes de mayo, este medicamento ya está disponible en España para el tratamiento de las enfermedades renales raras C3G e IC-MPGN primaria.