Se presenta un nuevo fármaco oral contra el tabaquismo

A pesar de que casi 7 de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco y que cuatro de cada diez lo han intentado, en España es la segunda sustancia psicoactiva más consumida entre la población de 15 a 64 años. En este contexto, Adamed Laboratorios ha presentado una nueva forma farmacéutica en solución oral para hacer frente al tabaquismo, segundo factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.Esta nueva forma farmacéutica de combatir el tabaquismo está financiada por el Sistema Nacional de Salud, por lo que facilita el acceso al medicamento. Una nueva forma farmacéutica que se consolida como una opción novedosa para hacer frente al problema del tabaquismo en España.