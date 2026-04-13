Se presenta la única PrEP inyectable de acción prolongada frente al VIH

Madrid, 13 de abril de 2026. En España alrededor de 150.000 personas tienen VIH. Además, anualmente se diagnostican aproximadamente 3.500 nuevos casos, unas cifras que deja al país por encima de la media europea. ViiV Healthcare ha presentado la primera y única PrEP inyectable de acción prolongada aprobada en España y primera en la Unión Europea. Una PrEP que está financiada por el sistema nacional de salud y que ha demostrado una eficacia superior a la PrEP de administración oral. Una nueva opción preventiva para dar solución a los retos actuales del VIH en España y conseguir reducir un 90% las nuevas infecciones para 2030.