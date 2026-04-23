Presentan nuevas guías para una alimentación consciente en España

Madrid, 23 de abril de 2026. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha presentado sus guías alimentarias para la población española. Esta nueva edición tiene como objetivo promover un estilo de vida equilibrado y consciente, integrando criterios de salud, dieta mediterránea y sostenibilidad. Las nuevas guías destierran mitos como la asociación entre el consumo de huevos y el aumento del riesgo cardiovascular. También recomiendan moderar el consumo de carne roja, limitar el de carnes procesadas y consumir pescado entre 2 y 4 veces por semana. Las guías abordan nuevas tendencias como la pirámide de la hidratación. El agua se consolida como bebida de elección, seguida por infusiones y fruta fresca. Zumos, lácteos y bebidas vegetales se sitúan en un tercer nivel junto a la cerveza sin alcohol, posicionándose como una opción de hidratación válida y con nutrientes de interés. Además, las guías recuerdan que es necesario entender la alimentación como un motivo de disfrute, en el que todos los alimentos y bebidas tengan su lugar oportuno y en su justa medida.