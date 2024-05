Presidenta de les Corts acusa de "injerencia" al Gobierno por su carta sobre ley de concordia

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha acusado al ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, de "injerencia en la actividad legislativa", de "chantajear" y vulnerar la autonomía del parlamento valenciano al remitirle una carta para instarle a que traslade a los grupos de la cámara el informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes autonómicas de concordia. Cuestionada por si tiene algún problema con denominar al franquismo como dictadura, Massó ha señalado que no tiene "ninguno". "El franquismo fue un régimen totalitario en el que no existían libertades, como tantos otros en otros países del mundo", ha dicho, y ha añadido para ella no está "proscrita" la palabra dictadura, que no ha mencionado.(Fuente: Corts Valencianes)