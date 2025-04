Presidente de la Diputación: "Hay una estrategia clara del Gobierno de estrangular a Málaga"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que cree que hay "una estrategia clara del Gobierno de España de estrangular a la provincia de Málaga"; y ha añadido que "la única negativa a no bonificar y a no invertir y a no solucionar los problemas de Málaga y de Andalucía es una clara estrategia electoral y política, sin mirar el daño que se le está haciendo a la provincia y a Andalucía".En este sentido se ha posicionado Salado este martes durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando e Hidralia.