El presidente de Forestalia niega negocios con Santos Cerdán y con Servinabar

Madrid, 6 de abril de 2026. El presidente ejecutivo y fundador de la empresa Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes desde el Senado que se reunió una vez con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a través del administrador de Servinabar, Antxon Alonso, aunque ha precisado que no hizo negocios ni con el exdirigente socialista ni con la empresa Servinabar. Así se ha expresado el presidente de Forestalia durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ante las preguntas de la portavoz de UPN sobre su relación con Santos Cerdán. (Fuente: Senado/EBS/Congreso)