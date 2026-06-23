El presidente del Parlamento de Andalucía inicia consultas para la investidura con Moreno

Sevilla, 23 de junio de 2026. El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), abrirá este martes, 23 de junio, con el líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, la preceptiva ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A ganó con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta que se logra con 55 en la Cámara andaluza.