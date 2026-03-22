Publicado 22/03/2026 13:15:23 +01:00CET

Primer día de bajada de precios en carburantes.

Bilbao, 22 de marzo de 2026. Las medidas anticrisis del Gobierno para reducir el impacto de la guerra de Irán en los precios de los carburantes han comenzado a aplicarse este domingo. En concreto, el gobierno central aprobó dos rebajas fiscales que son una reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes y la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos. De esta forma, el diésel ha bajado 23 céntimos el litro y la gasolina baja 30 céntimos el litro. Hoy, primer día de bajada de precios en los carburantes se ha notado por parte de los usuarios que han acudido a las gasolineras a repostar. Una ayuda a los bolsillos de los conductores que se recoge con satisfacción aunque algunos apuntan que tenía que haberse aplicado antes.