Un primer grupo de 22 españoles consigue salir de Irán por tierra a través de Azerbaiyán

Madrid, 4 de marzo de 2026. Un primer grupo de 22 españoles que se encontraban en Irán, de los poco más de 150 que había en este país cuando se inició el sábado la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, se encuentra ya a salvo en Azerbaiyán y viajará en las próximas horas hacia España. Según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán". Desde este país, ha precisado, "van a proseguir viaje a Madrid, vía Bakú y Estambul" y está previsto que lleguen a España "previsiblemente mañana". (Fuente: Media Luna Roja IR/ Min. Defensa / Min. Ext / EP)