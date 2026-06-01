La primera competición mundial de barcos eléctricos llega España con el E1 Ibiza Showrun 2026

Madrid, 1 de junio de 2026. En el marco del UIM E1 World Championship, la primera competición mundial de barcos 100% eléctricos, Bombay Sapphire ha presentado el E1 Ibiza Showrun 2026. Un evento en el que los asistentes han podido conocer las claves de este torneo de la mano de su patrocinador oficial. Durante la jornada, los invitados pudieron conocer un E1 RaceBird y vivir la experiencia de la competición a bordo de un simulador. Una oportunidad para conocer, por primera vez en España, este deporte que combina innovación y sostenibilidad. Además, en el encuentro se ha anunciado la nueva colaboración de Bombay Sapphire con Aoki Racing Team, equipo del icono mundial de la electrónica Steve Aoki. Los invitados pudieron disfrutar de un dinámico evento acompañado de un Bombay Sapphire Tonic. Una cita que reafirma el compromiso de la marca con la innovación y el respeto a la naturaleza.