Los primeros robots conectados con la inteligencia artificial ya son una realidad

Valencia, 26 de mayo de 2026. El ingeniero industrial, CEO de Europea y cofundador de RH Bots, Marcos Blasco, anunciaba la presentación de 'Bonico' y 'Bonica', los primeros robots humanoides conectados con la inteligencia artificial y llevados al mundo real. El objetivo con estos primeros modelos es que sean útiles y llevar la robótica "al sector de la industria y servicios". En el futuro, los próximos modelos "también interactuarán", y podrán ser capaces de "estar en una recepción de una empresa o en una residencia de ancianos, haciendo compañía y entreteniendo". El experto en IA y cofundador de RH Bots, Javier Sirvent, señalaba que estos robots son los primeros en "estar conectados con la inteligencia artificial y poder interaccionar con las personas".