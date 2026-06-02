La Princesa Leonor concluye su formación en paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla

Madrid, 2 de junio de 2026. La Princesa Leonor ha concluido su formación en el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), que estaba preparándose como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). La Casa Real ha detallado que Leonor ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla (Murcia), junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia. (Fuente: Casa Real)