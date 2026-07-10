La princesa Leonor culmina su formación militar y recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico

Murcia, 10 de julio de 2026. La princesa Leonor ya ha completado su formación militar. Tres años después de ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza, la heredera al trono ha puesto este viernes el broche final a su paso por los tres ejércitos en un acto celebrado en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, Murcia. Arropada por los Reyes y por la infanta Sofía, Leonor ha recibido su despacho de alférez y la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, una condecoración que le ha impuesto su padre, el rey Felipe VI. (Fuente: Europa Press y Casa Real)