La procesión de la Luz y de la Resurrección cierra este domingo la Semana Santa en Bilbao

Bilbao, 5 de abril de 2026. La procesión de la Luz y de la Resurrección, organizada por la Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao, ha cerrado este domingo la Semana Santa bilbaína con los Pasos de Cristo Resucitado (Jesús Cepeda, 2022), Nuestra Señora de la Soledad (Raimundo Capuz, 1693) y Santa María Magdalena (Luisa Hernández, 2007). La procesión ha partido a las 13.00 horas de la Catedral de Santiago, tras la misa de 12.00 que ha presidido el obispo de Bilbao, Joseba Segura, y discurrirá por Plazuela de Santiago, Bidebarrieta, Víctor, Sombrerería, La Cruz, Tendería y Carrera de Santiago, para volver a Plazuela de Santiago. Según han destacado desde la Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao, esta procesión de gloria es la más importante de la Semana Santa, junto con la procesión penitencial del Santo Entierro el Viernes Santo, y fue iniciativa del Cardenal Blázquez, durante su cargo como Obispo de Bilbao.