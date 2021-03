Algunas profesionales del sector de la belleza y estética como Silvia Pérez, Vanesa Gómez y Pepa de Rus, lamentando la limitación de horario para ejercer su profesión que no consideran "correcto", ya que "no sólo trabajamos a nivel dérmico sino también a nivel emocional y detectamos muchas patologías que tienen nuestros clientes", de ahí que hayan pedido "ser actividad esencial porque no sólo depilamos".