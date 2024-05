Profesionales sanitarias de Toledo destierran en una jornada el "tabú" de la menopausia

"El cuerpo es mucho más que las hormonas. Menopáusica o no, una mujer sigue siendo una mujer; mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. No hay pues ninguna razón para sentirse devaluada". Estos versos que la poeta y novelista nicaragüense Gioconda Belli estampó en su poema 'Menopausia', han sido recuperados por diversas profesionales sanitarias de Toledo, que este lunes han participado en una jornada que busca desterrar el "tabú" de esta etapa de la vida femenina, que "no es menos ni es pausa".

