Profesionales sanitarios debaten sobre los retos y oportunidades de la enfermería en España

Madrid, 4 de marzo de 2026. Reconocer, poner en valor y visibilizar la labor esencial de las enfermeras y enfermeros dentro del sistema sanitario. Este es el objetivo del foro 'Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la profesión enfermera en España', organizado por Europa Press en colaboración con Hospiten. La ministra de Sanidad, Mónica García ha participado en el encuentro. Los expertos han debatido sobre los retos actuales, las oportunidades de desarrollo y el papel estratégico de la enfermería en los próximos años. La prescripción de medicamentos por parte de enfermeros y enfermeras, el déficit de profesionales, el papel de la enfermería escolar y las agresiones sufridas por sanitarios son algunos de los temas que han sido tratados. Los enfermeros y enfermeras constituyen el colectivo profesional más amplio dentro del ámbito sanitario, lo que les convierte en un pilar esencial para el funcionamiento diario del sistema de salud.