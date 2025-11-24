Publicado 24/11/2025 14:13:09 +01:00CET

Un profesor que abusó de una alumna o jefes del 'narco' entre los 10 más buscados

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentra un profesor gallego que abusó sexualmente de una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja' o condenados por múltiples robos con violencia o por trata de seres humanos.(Fuente: Policía Nacional / Europa Press)

