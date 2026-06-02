Profesores valencianos acampan en la plaza de la Virgen esperando un acuerdo con Educación

Valencia, 2 de junio de 2026. Docentes de la Comunitat Valenciana han acampado en la plaza de la Virgen de Valencia en el marco de la huelga educativa que defienda la educación pública: "La acampada ha sido una de las únicas vías a la no respuesta de Conselleria. Profesores que están acampados criticaban en la negociación con Educación que "solo han dado cosas para los profesores, pero se han olvidado del alumnado," y resaltan que lo que quieren son "mejoras" para los alumnos. Desde la plaza advierten que la huelga es indefinida y la acampada también lo va a ser, porque quieren "reivindicar" que las calles son de la gente. Este movimiento nace con el objetivo de hacer "presión mediática" para intentar llegar a un acuerdo porque están "cansados" del "ninguneo".