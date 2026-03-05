El programa ATENEA impulsa la formación y el empleo de las mujeres en la construcción

Madrid, 5 de marzo de 2026. En el marco del Día Internacional de la Mujer, OBRAMAT, junto a Ella Construye, pone en marcha el programa ATENEA para impulsar la formación y el empleo de las mujeres en la construcción. La empresa de construcción apuesta por la formación como motor de la igualdad y el crecimiento profesional. Las participantes del programa tendrán la oportunidad de incorporarse, después, al entorno de trabajo real y dinámico de la propia empresa. Esta iniciativa se suma a 20 años de compromiso de la Familia Naranja con la igualdad de oportunidades en un sector históricamente masculinizado. Con ATENEA, OBRAMAT refuerza su apuesta por un futuro más inclusivo e igualitario en el sector de la construcción.