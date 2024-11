La riada que ha atravesado Cadaqués en la madrugada de este viernes ha afectado a algunos negocios de la zona, como ha sido el caso de un restaurante cuyo propietario ha explicado que se le han arruinado "muebles, neveras y varias máquinas". "Me fui a dormir con miedo, me he levantado y aquí lo tienes, el local destrozado", ha afirmado.