El prorruso Radev se impone en las legislativas búlgaras con el 44% del voto

Bulgaria, 20 de abril de 2026. La coalición Bulgaria Progresista liderada por el expresidente búlgaro Rumen Radev avanza como ganadora de las elecciones legislativas celebradas este domingo, las octavas celebradas en los últimos cinco años, superando el 44% de los votos y obteniendo un margen de casi 30 puntos porcentuales sobre el segundo partido con más apoyos. (Fuente: Europa Press, Bulgaria Progresista, CCTV+, Cambio-Bulgaria Democrática, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria-Unión de Fuerzas Democráticas)