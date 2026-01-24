Protecció Civil activa el plan Ventcat y Allaucat por riesgo de viento fuerte y aludes

Protecció Civil de la Generalitat prevé que las nevadas se mantengan durante toda la jornada de este sábado en gran parte del centro y noreste de Catalunya, por lo que se mantiene activo en fase del alerta el plan Neucat.Inma Solé, subdirectora operativa de Protecció Civil, ha explicado este sábado que "hay muchas carreteras en las que es necesario circular con cadenas, con lo cual recomendamos informarse muy bien antes de hacer cualquier desplazamiento".Además de los avisos por nieve, Protecció Civil ha activado este sábado el Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Catalunya (Ventcat) en fase de alerta, por rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, en comarcas del Pirineo y Prepirineo, Poniente, el litoral norte, el sur del prelitoral central y el prelitoral del Camp de Tarragona.