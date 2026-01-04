Protecció Civil llama a la precaución ante las nevadas del lunes, aunque rebaja las previsiones

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha explicado este domingo que la previsión de nieve esperada para la noche de este domingo y este lunes "se rebaja un poco", aunque ha reiterado la necesidad de mantener la precaución en la movilidad y adelantar los desplazamientos si es posible, porque continúa activa la posibilidad de que aparezca nieve en cotas bajas. En declaraciones a los medios desde el Departamento de Interior ha dicho que no se espera un grosor de nieve superior a los 4 o 5 centímetros en el nordeste de Catalunya y la zona prelitoral de Barcelona y Girona y posibilidad de precipitaciones de nieve "muy leves" en Terres de l'Ebre (Tarragona) y el Camp de Tarragona. En todo caso, ha reiterado el aviso a la población para que se informe de la situación meteorológica en caso de realizar desplazamientos, debido a las precipitaciones en forma de agua o nieve.