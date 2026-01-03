Protecció Civil recomienda adelantar el regreso de vacaciones para ver la Cabalgata de Reyes

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha alertado de la posibilidad de que este domingo y lunes se produzcan nevadas en cotas bajas en Barcelona y Tarragona, así como espisodios de viento y oleaje en Girona. En declaraciones a los medios de comunicación este sábado, ha alertado de que las nevadas coincidirán con un día de elevada movilidad dado el regreso de muchas familias de las vacaciones para presenciar las Cabalgatas de los Reyes Magos en muchas poblaciones. De este modo, ha recomendado adelantar en la medida de lo posible la vuelta casa, ya que está previsto que el periodo de mayor incidencia sea el lunes por la mañana, lo que puede dificultar la conducción.