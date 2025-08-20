Protección Civil habla de "escenario más favorable", con 21 incendios en situación 2

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado que este miércoles se está desarrollando un "escenario más favorable" ante la oleada de incendios que asola España desde principios de agosto ya que el número de fuegos en situación operativa 2 se mantiene en 21, mientras que las peticiones de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han descendido. "Nos presentamos ante un escenario más favorable ante la evolución de los incendios, basándonos en ese principio de que se mantiene estable el número de incendios pero baja el número de activaciones de la UME", ha señalado al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, presidida de manera telemática por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que han asistido representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.(Fuente: Ministerio Interior)