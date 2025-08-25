Protección Civil rebaja a 14 los fuegos activos y alerta sobre Garaño (León)

Protección Civil ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos en situación operativa 2 pero ha advertido de que el fuego de Garaño (León) "evoluciona muy desfavorablemente". Así lo ha manifestado este lunes la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, que ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.(Fuente: Protección Civil)