Protesta de estudiantes en el inicio del curso por "asfixia" de la Junta a universidad pública

Una concentración de estudiantes coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso universitario andaluz en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha denunciado que los retrasos en los pagos comprometidos, el incumplimiento del modelo de financiación y los compromisos adquiridos con las universidades públicas por parte del Gobierno andaluz "es lo que está generando una situación de asfixia económica y produciendo un déficit presupuestario en el que han entrado ya la mayoría de las universidades andaluzas". La movilización ha reunido a aproximadamente una treintena de estudiantes, en el exterior del edificio del paraninfo de la UPO, que portaban pancartas con mensajes como 'Misión, acabar con la pública' y han alzado gritos en protesta a los "recortes" en sanidad y educación. Los jóvenes han intentado dificultar el paso del profesorado que acudía al edificio del Paraninfo, donde se ha desarrollado el acto solemne de inauguración.