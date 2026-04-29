PROVACUNO lanza una aplicación para promover un sector ganadero más sostenible

Madrid, 29 de abril de 2026. La interprofesional de la carne de vacuno en España, PROVACUNO, ha lanzado una aplicación web con el objetivo de reducir el impacto medioambiental, que permite a los ganaderos calcular, de forma gratuita y con rigor científico, la huella de carbono real de sus granjas, impulsando la biodiversidad, la mejora del suelo y la circularidad en el sector. La aplicación ya está disponible para el sector ganadero y a través del Análisis de Ciclo de Vida de la ganadería, la herramienta es capaz de calcular en tiempo real las emisiones de metano o dióxido de carbono, lo que permite obtener un diagnóstico preciso para identificar áreas de mejora y aumentar la eficiencia en todas las fases de producción dentro de la granja. Esta iniciativa se enmarca en la campaña "Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno" cofinanciada por la Unión Europea y se completará en septiembre con un módulo para la industria de carne de vacuno, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.