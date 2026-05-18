Próximos plazos para investir presidente tras las elecciones autonómicas de Andalucía

Madrid, 18 de mayo de 2026. El Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Reglamento del Parlamento regulan los plazos para el proceso que debe desembocar en la investidura de un presidente o presidenta de la Junta tras las elecciones autonómicas como las que se han celebrado este domingo, 17 de mayo, que, no obstante, podría concluir con una repetición electoral si el candidato propuesto no logra en un periodo de dos meses la mayoría requerida para ser investido. (Fuente: Parlamento Andalucía/ Europa Press)