El proyecto ‘Bielas Extensibles’, ganador de las Becas Aquarius

Según el Instituto Nacional de Estadística, un cuarto de la población española tiene más de 60 años, una proporción que se prevé que aumente en el futuro. En este contexto, el año pasado Coca-Cola puso en marcha una iniciativa social pionera, las Becas Aquarius, las únicas becas intergeneracionales en España cuyo objetivo es romper estereotipos y fomentar a nivel nacional el emprendimiento social en personas mayores de 60 años. En esta segunda edición, cada uno de los cinco finalistas ha contado con una dotación económica y el acceso al programa online ‘Bridge for Billions’ para el desarrollo de su plan de negocio, además del apoyo y la mentoría de cinco emprendedores jóvenes de éxito que les ayudarán a dar forma a sus proyectos. Cinco ideas originales e innovadoras que demuestran que emprender no tiene edad. El ganador de esta edición ha sido ‘Bielas Extensibles’ de Fernando Irujo que ha logrado un premio económico especial para su proyecto y el respaldo durante un año de la marca y de la Fundación Ashoka, que promueve el emprendimiento social. La receta del éxito no es infalible, pero la vitalidad, el optimismo y el talento pueden ser clave a la hora de conseguirla, y está claro que ninguno de estos factores tiene que ver con la edad.