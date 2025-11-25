El Proyecto CRETA realiza un piloto en Madrid para avanzar hacia una movilidad más sostenible

El consorcio de empresas formado por MasOrange, Abertis, Cellnex, Indra, Opus RSE, Vinces y Alpha Syltec Ingeniería ha presentado los resultados en Madrid del proyecto "Control de la Movilidad y Reducción de las Emisiones del Tráfico" (CRETA), que utiliza la tecnología 5G SA de MasOrange, la medición remota de las emisiones, comunicaciones vehiculares V2X y la analítica avanzada, para optimizar la gestión del tráfico y mejorar la calidad del aire. Esto permitirá diseñar soluciones para reducir significativamente las emisiones generadas por la circulación de vehículos en carreteras y autovías.