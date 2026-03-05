El proyecto cultural Faro Santander se presenta en ARCO 2026

Madrid, 5 de marzo de 2026. Un diálogo entre el arte, la cultura y la tecnología. Eso es Faro Santander, un proyecto de Fundación Banco Santander que ha tenido su puesta a punto en la 45º edición de ARCOmadrid. La sede histórica de Banco Santander en la capital cántabra, rehabilitada por David Chipperfield Architects, se ha transformado en un ambicioso proyecto cultural, cuya inauguración está prevista para junio de este año. Bajo la dirección de Daniel Vega, el espacio busca convertirse en un centro de referencia en un entorno abierto e innovador. En ARCO se ha dado a conocer la maqueta del edificio, con el arco histórico como elemento central, y se ha mostrado el proceso de transformación, así como los ejes de su propuesta museográfica: la Colección Banco Santander y la colección Gelman Santander. Más de 10.000 metros cuadrados de superficie total y cerca de 3.000 para espacios expositivos distribuidos en cinco plantas, con auditorio, zonas públicas y restaurantes y cafeterías, harán de Faro Santander no solo un epicentro cultural sino también un espacio multiusos, de esos que dejan su impronta en el tiempo y la memoria.