El proyecto Ecowear recupera más de 10 mil kilos de residuos apostando por la economía circular

Madrid, 24 de marzo de 2026. Uniformes, lonas de camiones o dispensadores Objetos tan diversos pueden tener una segunda vida. El proyecto de economía circular denominado Ecowear, puesto en marcha por la empresa Aquaservice, tiene como objetivo esto mismo, recuperar y reutilizar estos materiales para darles un nuevo uso, apostando por un modelo circular. En este sentido, desde el inicio del proyecto a principios de 2024, la compañía ha logrado transformar más de 10.000 kilos de residuos en productos como mochilas, bandoleras, percheros y bancos de exterior para sus instalaciones y materiales para el uso de sus equipos. El proyecto cuenta con la colaboración de varias empresas y entidades que comparten el mismo objetivo, como es el caso de Proyectos Extraordinarios, con el propósito de construir un futuro más sostenible recuperando y dando una segunda vida a materiales corporativos que habían sido descartados. Aquaservice es una compañía nativa en economía circular que aplica la circularidad en todas sus operaciones a nivel transversal. Este compromiso la convirtió en 2023 en la primera empresa del sector del agua embotellada en obtener el certificado AENOR de Estrategia en Economía Circular.