Proyecto Ulysses: 1.000 dispositivos para monitorizar la basura en ríos y mares

Una iniciativa científica pionera que tiene como objetivo recopilar datos sobre la contaminación por plásticos en nuestros mares. El proyecto científico de Ulysses desplegará más de 1.000 dispositivos en el golfo de Bizkaia diseñados para fortalecer la monitorización y la conservación marina. El propósito es profundizar en el conocimiento sobre la llegada de plásticos y su distribución y que sirva de catalizador para estrategias destinadas a mitigar esta preocupante situación.Ulysses, que está promovido por la Fundación Data For Science y cuenta con el apoyo tecnológico de AZTI, utiliza unas cámaras de videometría destinadas a la monitorización de la basura flotante en tramos de los ríos Nervión, Deba y Zadorra.En los ríos también van a lanzar una red Neuston para analizar el nivel de micro plásticos. Al utilizar el método científico, Ulysses obtendrá datos precisos y realizará análisis objetivos que permitirán tomar medidas efectivas para preservar y proteger nuestros ecosistemas.